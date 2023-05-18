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Перевозчики получили 1,5 млрд рублей из бюджета Ярославля

Бюджет Ярославля в 2022 году выплатил городским перевозчикам 1,44 млрд руб. на компенсацию выпадающих доходов и перевозку льготников. Объемы финансирования в ходе рассмотрения отчета расходов мэрии на муниципалитете озвучил заместитель мэра Андрей Данц.

Автобус в Ярославле

Автобус в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Автобус в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По сравнению с 2021 годом расходы бюджета Ярославля на компенсации по перевозкам значительно выросли.

«Значительный рост на транспортное обслуживание населения. Направлен 1 млрд 443 млн руб. Это в два раза выше предыдущего 2021 года. Более 600 млн это финансовая помощь областного бюджета по данному направлению»,— рассказал Андрей Данц.

С 2023 года мэрия передала полномочия на перевозки общественным транспортом на областной уровень, поменялся и принцип оплаты. С перевозчиками заключены так называемые «брутто-контракты», по которым, согласно километража, будут оплачиваться только выполненные рейсы.

Андрей Иванов

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