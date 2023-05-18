В Башкирии объемы закупки сельхозтехники за год выросли на 17%

Сельхозпроизводители Башкирии с начала года закупили 918 единиц сельхозтехники на сумму 4,1 млрд руб. ,что на 700 млн руб. больше, чем за аналогичный период 2022 года (рост составил 17%), сообщили в пресс-службе правительства республики.

С начала года аграрии приобрели 157 тракторов, 33 зерноуборочных и шесть кормоуборочных комбайнов, более 250 единиц почвообрабатывающих и посевных машин и орудий и другие виды техники, отметил министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов. Из них по льготным программам госкомпании «Росагролизинг» с начала года поставлено 147 единиц техники на сумму 760 млн руб. (на 100 млн руб. больше, чем за четыре месяца прошлого года).

Майя Иванова

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