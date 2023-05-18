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Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании смерти ребенка в больнице Дзержинска

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главе нижегородского управления ведомства Айрату Ахметшину доложить о расследовании смерти младенца в больнице Дзержинска. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

К Александру Бастрыкину обратилась мать погибшей девочки. Она рассказала, что в декабре 2022 года новорожденная стала плохо себя чувствовать, и ее госпитализировали. Лечение не дало результатов, в мае 2023 года ребенок умер.

По факту смерти ребенка в СУ СК по Нижегородской области расследуется уголовное дело.

Владимир Зубарев

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