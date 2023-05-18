Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Верховный суд разъяснил, когда военный несет ответственность за выполнение преступного приказа

Пленум Верховного суда (ВС) России выпустил проект постановления, определяющего порядок привлечения военнослужащего к уголовной ответственности за выполнение преступного приказа. Согласно документу, если военнослужащий выполняет приказ начальника, предписывающий ему совершить заведомо для него уголовно наказуемые действия, то он подлежит уголовной ответственности на общих основаниях.

В разъяснениях Верховного суда, которые приводит РАПСИ, указано, что в случае, если военный не осознавал и не мог понять незаконность выполненного им приказа, то он не подлежит уголовной ответственности. В то же время командир, отдавший подобный приказ, должен нести ответственность как исполнитель. При этом неисполнение незаконного приказа военнослужащим уголовным преступлением не считается.

По данным ВС РФ, в соответствии с ч. 2 ст. 42 УК РФ заведомо незаконным приказом начальника следует считать, в частности, приказ, направленный на совершение преступления или нарушение законодательства Российской Федерации, либо не имеющий отношения к исполнению обязанностей военной службы, либо отданный с нарушением установленного порядка.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...