Верховный суд разъяснил, когда военный несет ответственность за выполнение преступного приказа

Пленум Верховного суда (ВС) России выпустил проект постановления, определяющего порядок привлечения военнослужащего к уголовной ответственности за выполнение преступного приказа. Согласно документу, если военнослужащий выполняет приказ начальника, предписывающий ему совершить заведомо для него уголовно наказуемые действия, то он подлежит уголовной ответственности на общих основаниях.

В разъяснениях Верховного суда, которые приводит РАПСИ, указано, что в случае, если военный не осознавал и не мог понять незаконность выполненного им приказа, то он не подлежит уголовной ответственности. В то же время командир, отдавший подобный приказ, должен нести ответственность как исполнитель. При этом неисполнение незаконного приказа военнослужащим уголовным преступлением не считается.

По данным ВС РФ, в соответствии с ч. 2 ст. 42 УК РФ заведомо незаконным приказом начальника следует считать, в частности, приказ, направленный на совершение преступления или нарушение законодательства Российской Федерации, либо не имеющий отношения к исполнению обязанностей военной службы, либо отданный с нарушением установленного порядка.

Александр Кислов