Появилось видео с места схода грузового поезда в Крыму

В сети появилось видео с места крушения вагонов товарного поезда в Крыму. На нем видно, что ЧП произошло в момент прохождения поездом закругления дороги.

Утром 18 мая в Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Жертв и угрозы экологии в результате ЧП нет. По предварительной информации минтранспорта Крыма, с рельсов сошло восемь вагонов, ранее сообщалось о пяти. Из-за этого приостановили движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь.

По данным «Крымской железной дороги», ЧП произошло из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». В сети сообщают о взрыве перед тем, как упали вагоны. Однако точную причину происшествия предстоит выяснить ФСБ.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram