Благоустройство озера в уфимском парке «Волна» обойдется в 18,9 млн рублей

Администрация Ленинского района Уфы по итогам конкурса заключила контракт на благоустройство территории вокруг малого озера в парке «Волна» с индивидуальным предпринимателем Наилей Майоровой, сообщается на сайте госзакупок. Она предложила исполнить контракт начальной стоимостью около 22 млн руб. за 18,9 млн руб. (дисконт составил 13,64%). Второй участник конкурса, не названный в протоколе, был готов выполнить работы за 19,8 млн руб. (дисконт — 10%).

До 30 сентября подрядчик должен уложить тротуарную плитку, круговую дорожку и площадку из террасной доски.

В августе 2020 года Управление капитального строительства Башкирии заключило контракт на благоустройство малого озера в сквере «Волна» с ООО «Уфастрой» за 29,6 млн руб. До 1 ноября 2020 года водоем необходимо было очистить и углубить, а рядом обустроить смотровую площадку, релакс-зону, фонтан с подсветкой.

Индивидуальный предприниматель Наиля Майорова является директором и совладельцем ООО «Бади». В 2022 году ИП заключено два госконтракта на общую сумму 19,73 млн руб.

Майя Иванова

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