В Ярославле 4 часа тушили пожар возле гипермаркета

В Ярославле в течение четырех часов горели хозяйственные постройки на улице Совхозная возле торгового центра «Космос». О пожаре рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар на улице Совхозная

Фото: vk.com / Подслушано в Ярославле Пожар на улице Совхозная

Фото: vk.com / Подслушано в Ярославле

О возгорании стало известно около 22 часов 17 мая, ликвидация пожара была объявлена в 1:59 ночи 18 мая. Горящие хозпостройки располагаются рядом с торговым центром «Космос», основным арендатором которого является гипермаркет «Лента». Как пояснили в МЧС, площадь пожара составила 160 кв.м.

Угрозы соседним зданиям не было, пострадавших также нет. Огонь уничтожил хозяйственные постройки на общей площади в 40 кв.м. Возгорание тушили 24 сотрудника МЧС, привлекалось 9 пожарных машин.

Андрей Иванов