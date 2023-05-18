Жители 15 поселков остались без воды из-за оползня в Сочи

Перебои с водой грозят жителям 15 сочинских поселков из-за вызванного дождями оползня в Лоо, повредившего водопровод. Об этом сообщает городской водоканал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Водоканал Сочи Фото: Водоканал Сочи

Отмечается, что подвижка грунта вызвала давление на подземные коммуникации, в результате которого на участке магистрального водовода диаметром (700 мм) произошел прорыв. Вырывающаяся под высоким давлением вода вызывает локальное подтопление территории.

Специализированные бригады водоканала уже прибыли в поселок для устранения аварии. Для проведения работ придется перекрыть значительную часть трубопроводов и опустошить систему. В связи с этим перебои с питьевой водой могут испытывать жители поселков Головинка, Якорная Щель, Беранда, Вардане, Детляжка, Верхнее Буу, Нижняя Хобза, Уч-Дере, Лоо, Горное Лоо, Верхне-Армянское Лоо, Дагомыс, Волковка, Сергей-Поле, микрорайонов Шаумяновка и Лазурный берег, а также улиц 72 км, 73 км и Ландышевая, сообщает пресс-служба водоканала.

Устранить повреждения планируется к концу четверга, после этого систему начнут заполнять водой. Во избежание гидроударов и последующих прорывов на трубопроводе наполнение системы будет проводится в мягком режиме. Восстановить подачу ресурса планируется к обеду пятницы.

Чтобы обеспечить местных жителей питьевой водой, сейчас организована ее доставка спецтранспортом. Машины будут возить воду в том числе к детсадам, школам, больницам.

Цистерны с водой будут располагаться по следующим адресам:

ул. Барановское шоссе, 17 (Инфекционная больница №2); ул. Армавирская 145 «А» (ГБУЗ №5); ул. Армавирская 92 А (ДС «Золотой ключик»); ул. Армавирская 96 А (ТЦ «Дарья»); ул. Обзорная 2; ул. Батумское шоссе 63.

Этот список будет корректироваться, исходя из заявок.

Михаил Волкодав

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