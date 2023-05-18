«Башавтотранс» в четвертый раз выставил на торги здание автовокзала в Мелеузе

Государственный перевозчик «Башавтотранс» выставил на продажу здание автовокзала на Левобережной улице в Мелеузе общей площадью около 1,1 тыс. кв. м. Начальная цена продажи — 13,45 млн руб. Шаг аукциона — 5% от цены лота (672,5 тыс. руб.), задаток — 20% (2,69 млн руб.).

Заявки на участие в торгах принимаются до 26 июня, ценовые предложения — с 30 июня.

Продажа автовокзала согласована республиканским минземимуществом. Средства от продажи имущества поступят в распоряжение «Башавтотранса» и будут направлены на погашение долгов предприятия перед бюджетом и внебюджетными фондами, расчеты с банками и на пополнение оборотных средств предприятия.

Это уже четвертая попытка продать мелеузовский автовокзал. Предыдущие три аукциона, объявленные в январе, марте и апреле, признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Наталья Балыкова

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