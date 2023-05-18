В Ейске конфисковали 2200 пачек контрафактных сигарет

В Ейске полицейские изъяли 2200 немаркированных сигарет из продажи на общую сумму 187 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В частности, такое количество табака обнаружили в магазине 52-летнего предпринимателя. Вся продукция была предназначена для продажи. Силовики возбудили уголовное дело против бизнесмена по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ). Мужчине грозит три года лишения свободы. Расследование уголовного дело продолжается.

Олег Исаев

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