Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сочинский санаторий «Маяк» будет реконструирован за счет федеральных средств

В санатории «Маяк» (Лазаревский район Сочи) в ближайшее время начнется подготовка к масштабной реконструкции, проект финансируется из резервного фонда президента РФ, сообщает пресс-служба администрации города-курорта. Санаторий, построенный в 1965 году, должен стать современным реабилитационным центром для людей с нарушением слуха.

По данным мэрии Сочи, в текущем году в санатории «Маяк» пройдут геодезические изыскания и проектные работы, строительство запланировано на период до 2025 года.

Санаторий в поселке Аше принадлежит Всероссийскому обществу глухих, в нем проходят лечение и реабилитацию инвалиды по слуху. Оздоровительное учреждение занимает площадь более 3 га, в нем расположено два спальных корпуса на 120 мест. В ходе реновации пройдет обновление коммунальных сетей и медицинского оборудования, также будут реконструированы спальные корпуса с целью перевода санатория на круглогодичную работу.

Анна Перова, Краснодар

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...