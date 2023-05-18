Сочинский санаторий «Маяк» будет реконструирован за счет федеральных средств

В санатории «Маяк» (Лазаревский район Сочи) в ближайшее время начнется подготовка к масштабной реконструкции, проект финансируется из резервного фонда президента РФ, сообщает пресс-служба администрации города-курорта. Санаторий, построенный в 1965 году, должен стать современным реабилитационным центром для людей с нарушением слуха.

По данным мэрии Сочи, в текущем году в санатории «Маяк» пройдут геодезические изыскания и проектные работы, строительство запланировано на период до 2025 года.

Санаторий в поселке Аше принадлежит Всероссийскому обществу глухих, в нем проходят лечение и реабилитацию инвалиды по слуху. Оздоровительное учреждение занимает площадь более 3 га, в нем расположено два спальных корпуса на 120 мест. В ходе реновации пройдет обновление коммунальных сетей и медицинского оборудования, также будут реконструированы спальные корпуса с целью перевода санатория на круглогодичную работу.

Анна Перова, Краснодар