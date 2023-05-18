Суд запретил мэрии Краснодара сносить арендуемый «Магнитом» магазин

Администрация Краснодара спустя два года проиграла спор в Арбитражном суде края о сносе одноэтажного здания в поселке Лазурный, арендатором которого является АО «Тендер». Сведения об этом опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, мэрия Краснодара с декабря 2021 года судится с предпринимателями Саркисом и Тиграном Башикьянцами за снос здания в садовом товариществе «Дорожник» (улица Смородиновая, 5). В исковом заявлении администрация просила обязать бизнесменов снести самовольно возведенное нежилое здание. Кроме того, истец потребовал прекратить обременение в виде аренды АО «Тендер» (зарегистрировано в Краснодаре, входит в структуры ПАО «Магнит») на это здание и аннулировать запись регистрации.

В обоснование заявления истец указал, что здание построено на земельном участке площадью 1,3 тыс. кв. м с видом разрешенного использования «для садоводства», что не допускает строительство на нем данного объекта. Категория земель — «земли сельскохозяйственного назначения».

В декабре 2021 года суд запретил Управлению Росреестра по Краснодарскому краю осуществлять какие-либо регистрационные действия со спорным одноэтажным зданием и земельным участком, на котором находится объект. Мэрия также просила суд запретить предпринимателям строительные работы на спорном участке. Однако судья отказал в удовлетворении этого заявления, поскольку на территории на тот момент не велись строительные работы.

Суд запросил в марте 2023 года из Управления Росреестра по Краснодарскому краю документы, послужившие регистрации права собственности (постановки на учет) объекта.

В картотеке арбитражных дел указано, что суд отказал в иске полностью, однако само решение суда еще не опубликовано.

Тат Гаспарян

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