На благоустройство сада имени Кирова в Уфе выделят до 6,5 млн рублей

Администрация Советского района Уфы ищет подрядчика для благоустройства сада имени Сергея Кирова, расположенного на улице Бабушкина, рядом с мечетью «Рамадан», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 6,6 млн руб. Итоги аукциона подведут 26 мая. Работы профинансирует городской бюджет.

Согласно технической документации, в саду необходимо вырубить деревья, установить бордюры, урны, скамейки и светильники, высадить кустарники, цветы и так далее. Работы нужно выполнить до 31 августа.

Венера Хисамова

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