В Абакане создадут мемориал погибшим в ходе СВО

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов поручил министерству культуры региона разработать проект мемориала российским военнослужащим, погибшим в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Мемориал предлагается построить в Абакане. Место для него минкультуры предстоит выбрать вместе с мэрией столицы Хакасии. Работы будут профинансированы из республиканского бюджета.
Валентин Коновалов также вручил ордена Мужества родным бойцов, погибших в ходе СВО. В числе награжденных посмертно Вячеслав Кызин, Александр Атанаев, Евгений Макович, Иван Карасев и Александр Сыркашев.