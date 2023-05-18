У бывшего руководителя управления капстроительства конфисковали почти 3 млн рублей

Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу экс-руководителя управления капитального строительства Пермского края Дмитрия Левинского на приговор суда первой инстанции. В начале марта Ленинский райсуд признал его виновным в получении взятки в сумме около 3 млн руб. от предпринимателя Алексея Шилова и приговорил к четырем годам колонии и штрафу 15 млн руб. Приговор не устроил как осужденного, так и прокуратуру, которая предлагала наказание в виде 11 лет лишения свободы.

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Как сообщает Properm.ru, сегодня краевой суд частично удовлетворил представление надзорного органа и принял решение о конфискации в доход государства 2,96 млн руб., изъятых у господина Левинского, а также обратил взыскание на 250 тыс. руб. Сам Дмитрий Левинский вины в ходе рассмотрения дела не признавал и настаивал на своем оправдании.