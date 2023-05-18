Власти Рыбинска пожаловались на растрату МУПом коммунальных платежей жителей

Администрация Рыбинска подозревает руководство МУП «Информационно-расчетный центр» (ИРЦ) в присвоении и растрате 15,7 млн руб. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы. С официальными заявлениями выступили заместитель главы Рыбинска Иван Дубино и глава аппарата администрации Рыбинска Николай Брядовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрация Рыбинска

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Администрация Рыбинска

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

МУП «ИРЦ» выполняет посреднические функции. Предприятие принимает платежи населения за коммунальные услуги, а потом перечисляет денежные средства за тепло и водоснабжение ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям.

«У нас есть подозрения, что финансовые средства жителей расходовались не на необходимые цели. Есть задолженности у «ИРЦ» перед ресурсными компаниями, перед управляющими компаниями. Это и вызвало у нас заинтересованность, почему это происходило. Руководители «ИРЦ» внятного ответа не смогли предоставить»,— заявил заместитель главы администрации Рыбинска Иван Дубино.

Контрольно-ревизионный отдел администрации провел проверку расходования МУПом денежных средств в 2018-2021 годах. Власти сообщили о нарушениях.

«Контрольно-ревизионным отделом администрации были выявлены серьезные нарушения в МУП ИРЦ. На предприятии было присвоено и растрачено более 15 млн 700 тыс. руб. Руководитель предприятия брал эти деньги под расчет, наличными. Документов о расходовании этих средств нет, мы приходим к выводу, что эти деньги присвоены и растрачены»,— говорит руководитель аппарата администрации Рыбинска Николай Брядовой.

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков подготовил обращение в правоохранительные органы, поскольку, по версии администрации, в действиях руководства МУП «ИРЦ» «усматриваются признаки преступления». В областном управлении СКР и в УМВД РФ по Ярославской области «Ъ-Ярославль» не подтвердили, но и не опровергли проведение проверки по данному факту.

Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем МУП является департамент имущественных и земельных отношений администрации Рыбинска, директором МУП «ИРЦ» с 28 апреля 2010 года является Татьяна Шелухина. В самом центре сообщили «Ъ-Ярославль», что госпожа Шелухина уже не работает директором МУПа. Ее контракт закончился в конце апреля и не был продлен.

Андрей Иванов