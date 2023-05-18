Экс-гендиректора «ЛУКОЙЛ-Пермнефти» похоронят в Перми

Бывший гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть» Анатолий Тульников, скончавшийся на прошлой неделе на Кипре, где проживал последние годы, будет похоронен в Перми. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, такое решение приняла его семья. Умерший был кремирован, его прах планируется доставить в столицу Прикамья для захоронения. Вопрос с организацией церемонии прощания и панихиды пока не решен.

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О смерти Анатолия Тульникова 12 мая сообщила корпоративная газета прикамских предприятий ЛУКОЙЛа «Пермская нефть». Господину Тульникову было 83 года.

Анатолий Тульников приобрел известность в начале 1990-х годов. Поработав на нефтедобывающих участках объединения «Пермнефть», он возглавил мэрию Кунгура, а потом перешел на работу в администрацию Пермской области, где трудился заместителем главы по вопросам дорожного хозяйства и транспорта. В 1994 году вновь вернулся в нефтянку — был избран генеральным директором объединения «Пермнефть» (с 1995 года — ОАО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть»). Его ключевая заслуга — вывод пермского предприятия из затяжного кризиса и его дальнейшее вхождение в состав группы «ЛУКОЙЛ».

Пост гендиректора компании Анатолий Тульников оставил в конце 2001 года, еще пару лет представлял интересы президента компании «ЛУКОЙЛ», а затем вышел на пенсию.