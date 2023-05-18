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Подозреваемая в мошенничестве заведующая детсадом из Оренбуржья предстанет перед судом

Правоохранители закончили расследование уголовного дела в отношении заведующей детского сада в Октябрьском районе Оренбургской области. Ей вменяется мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Установлено, что в период с сентября 2019 по декабрь 2022 года обвиняемая в целях хищения бюджетных денежных средств дошкольного общеобразовательного учреждения, фиктивно трудоустроила работников в возглавляемое ей учреждение»,– говорится в сообщении.

Это позволило предполагаемой преступнице присвоить более 400 тыс. руб., считает следствие. В настоящее время уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Ранее Ташлинский районный суд Оренбургской области вынес приговор заведующей местным детским садом по делу о мошенничестве с использованием служебного положения (ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что подсудимая курировала начисление воспитательнице учреждения стимулирующих выплат, при этом часть денег руководитель заведения присваивала себе.

Георгий Портнов

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