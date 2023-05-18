Житель Удмуртии предстанет перед судом за убийство младшего брата и нападение с ножом на другого

В Удмуртии перед судом предстанет 53-летний житель Балезино по обвинению в убийстве и причинении и тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 105 УК РФ, п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, жертвами преступлений стали его братья.

По данным следствия, мужчина жил в квартире с двумя младшими братьями, с которыми после смерти матери регулярно ссорился. Причиной сбыли бытовые конфликты, в частности отсутствие работы у обвиняемого.

В день трагедии, 13 марта, между нетрезвыми мужчинами вновь возникла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил братьев ножом. В результате полученных повреждений один из них скончался, другой пострадал.

В рамках расследования был проведен комплекс судебных экспертиз, а также следственный эксперимент и допрошены свидетели. Уголовное дело направлено в суд.