За четыре года в Кузбассе снизилось производство колбасы и молока

В Кузбассе с 2018 по 2022 год снизилось производство колбасных изделий на 19,7% (до 16,7 тыс. т), сливочного масла и масляных паст на 28% (до 2,9 тыс. т), безалкогольных напитков на 29,6% (до 3,8 млн) сыра и сырной продукции почти в восемь раз (до 0,3 тыс. т с 2,3 тыс. т в 2018 году), производство жидкого обработанного молока на

10,4%, до 181 тыс. т, сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов.

Как следует из его презентации, снижение производства отмечено по пяти товарным группам продуктов питания, тогда как в восьми других группах производство с 2018 года выросло. Министр, в частности, отметил «прибавку по мясу, хлебобулочным и кондитерским изделиям, макаронам, а также по производству воды питьевой». Так, производство свинины в 2022 году составило 47,3 тыс. т, что в 4,5 раза больше, чем в 2018 году, выпуск макаронных изделий вырос в 12,4 раза, до 19,8 тыс. т, производство питьевой воды — в 1,42 раза, до 94,37 млн дл, переработанной рыбы — на 37,5%, до 2,2 тыс. т, кондитерских изделий — на 19%, до 117,2 тыс. т. Кроме того, в Кузбассе за этот период увеличилось производство пива — на 15,7%, до 2,55 млн декалитров, мяса птицы — на 12,8%, до 40,6 тыс. т, хлеба — на 3,3%, до 94,2 тыс. т.

Оценивая снижение производства отдельных видов пищевой продукции, в частности, молочной и колбасных изделий, министр отметил, что «на сегодняшний день наш производитель снизил производство ввиду того, что продукция привозится из других регионов». Он также констатировал, что ситуация по самообеспеченности по основным продуктам не изменилась, а если брать овощи, «то идут поставки из других регионов, а у наших производителей отсутствуют современные складские помещения, которые позволяли бы сохранять продукция до нового урожая».

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Игорь Лавренков, Кемерово