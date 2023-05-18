Птицефабрику «Уралбройлер» оштрафовали за сброс сточных вод в болото

Суд оштрафовал птицефабрику «Уралбройлер» (Аргаяшский район) на сумму 200 тыс. руб. за незаконный сброс сточных вод в болото и превышение нормативов загрязняющих веществ. Постановления об административных правонарушениях вступили в законную силу, сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Установлено, что птицефабрика сбрасывала в болото в Аргаяшском районе сточные воды в отсутствие разрешения на право пользования водным объектом. Также предприятие превысило нормативы допустимого воздействия при выделении загрязняющих веществ. В отношении птицефабрики составили административные протоколы за самовольное занятие водного объекта (ст. 7.6 КоАП РФ) и нарушение требований к охране водных объектов (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ). Руководителю предприятия прокуратура внесла представление об устранении нарушений, которое сейчас исполняется.

АО «Уралбройлер» входит в холдинг «Здоровая ферма».

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