В пермском кафе произошел пожар

Сегодня утром в Перми произошел пожар в кафе коми-пермяцкой кухни «Чоскыт Керку» на ул. Пермской, 67. Как сообщает «РБК-Пермь», сегодня заведение будет закрыто. Сотрудники кафе произошедшее не комментируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «РБК-Пермь» Фото: «РБК-Пермь»

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о пожаре поступило в 8:56. К месту возникновения пожара были направлены 21 человек личного состава и четыре единицы техники. Было установлено, что происходит горение в подвальном помещении одноэтажного деревянного здания. По предварительной информации, площадь пожара составила 5 кв. м. «В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются»,— сообщили в МЧС.