В Томской области медведь повредил 50 кедров в питомнике

Департамент лесного хозяйства Томской области сообщил об инциденте на территории питомника в Чаинском районе. Медведь пробрался в питомник и сломал 50 кедров.

«Весной, после выхода из берлоги, медведи делают подстилку из кедра, жухлой травы и сухих стволов берез. Такие лежанки они используют для отдыха в активный период. Надеемся, что место ему не приглянулось, и больше визиты не повторятся», - говорится в сообщении ведомства.

В конце прошлого года власти Алтайского края сообщили о росте популяции бурого медведя. Минприроды региона предприняты мероприятия по регулированию численности этих животных.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова