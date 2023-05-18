В Иркутской области владелец свиней, напавших на человека, отправлен на принудительное лечение

Усольский горсуд в Иркутской области направил на принудительное лечение в медорганизацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, владельца свиней, напавших на человека.

По данным суда, в июле прошлого года стадо свиней зашло в огород потерпевшего. Когда мужчина стал выгонять животных, кабан напал на него и укусил за ногу, повредив вену. От кровопотери мужчина скончался в реанимации. На владельца свиней было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

На подсудимого ранее поступали жалобы от местных жителей, так как его животные часто паслись на общественной территории без присмотра. . Поголовье состояло из 24 свиней, которые, по показаниям очевидцев, были крупными и агрессивными. На предостережения хозяин животных не реагировал.

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Анна Егорова