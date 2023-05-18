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Работы по благоустройства парка «Тишино» в Ижевске планируют завершить к концу июня

В парке «Тишино» в столице Удмуртии завершаются работы по обустройству деревянных настилов, установке лестниц, отделке модульных домиков, а также монтаж амфитеатра. В настоящее время подрядная организация проводит озеленение, сообщает пресс-служба администрации города.

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Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

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Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Специалистам предстоит установить детскую площадку, сцены с навесом, перголы с качелями, а также провести монтаж освещения и видеонаблюдения. В дальнейшем пройдут работы по благоустройству входной группы.

Завершить все работы планируется в конце июня.

Напомним, благоустройство парка «Тишино» началось в августе 2022 года. Весь проект планировалось реализовать за три года, однако федеральная поддержка позволила сократить сроки. Вчсего из резервного фонда правительства России направлено 132 млн руб. на завершение строительства.

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