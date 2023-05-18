В Омске арестован начальник отдела управления по строительству объектов Красногорского гидроузла

Омский суд по ходатайству следствия заключил на два месяца под стражу начальника производственно-технического отдела по строительству объектов КУ «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений», который подозревается в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР Лариса Болдинова. Кроме того, уголовное дело о даче взятки (ст. 291 УК РФ) возбуждено в отношении руководителя компании-подрядчика.

По версии следствия, начальник отдела с мая 2020 по март 2023 года получил от главы стройфирмы взятку в размере 155 тыс. руб. Из них 105 тыс. руб. были переведены на расчетный счет супруги чиновника, на сумму 50 тыс. руб. должны были быть проведены работы по бурению скважины на его дачном участке. Взятка, уверено следствие, полагалась за заключение госконтрактов с фирмой, беспрепятственный прием выполненных работ и их оплату в кратчайшие сроки.

Как рассказали в УФСБ по Омской области, согласно имеющимся материалам, в период с 2018-го по 2022 год между «Управлением заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» и стройфирмой были заключены государственные контракты на выполнение работ по обслуживанию Красногорского водоподъемного гидроузла на Иртыше на общую сумму около 120 млн руб. руб.

Красногорский гидроузел строился с 2011 года. В 2015 году работа по проекту были остановлены из-за нехватки финансирования. Ранее сообщалось, что достройка гидроузла оценивается в 10,3 млрд руб.

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Илья Николаев