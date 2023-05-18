50% жителей Ижевска поддерживают идею возврата к системе распределения выпускников

В столице Удмуртии 50% опрошенных местных жителей поддерживают законодательную инициативу, которая обяжет студентов-бюджетников отработать три года по распределению, а в случае отказа — возместить государству расходы на обучение. Как сообщает пресс-служба SuperJob, чаще в поддержку высказывались респонденты старше 45 лет (58%) и горожане с высшим образованием (73%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

При этом среди 3 из 10 студентов вузов высказываются за возвращение к системе распределения выпускников. 51% респондентов считают, что данная мера нарушает свободу выбора.