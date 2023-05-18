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На набережной Камы установят амфитеатр у воды

Ремонт променадной части набережной Камы около речного вокзала планируется завершить к началу июня, сообщил в своем телеграм-канале глава Ленинского района Перми Александр Русанов. Здесь уложена гранитная плитка, установлен бортовой камень и обустроена водоотводная система. На откосе берегового укрепления проводится установка амфитеатра с местами для сидения, которые выполнены в виде геометрических узоров.

Фото: телеграм-канал Александра Русанова

Фото: телеграм-канал Александра Русанова

На нижней части набережной у речного вокзала запланирован также ремонт сквера. Предполагается, что обустройство малых архитектурных форм и озеленение участка от променадной части набережной до ул. Монастырской будет выполнено до конца 2023 года.

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