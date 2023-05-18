В Закамске снесут 12 самовольно построенных гаражей

Глава администрации Кировского района Перми Михаил Борисов подписал распоряжение о сносе самовольных построек, расположенных между пустующим аварийным домом на ул. Александра Невского, 37, и многоэтажным жилым домом на ул. Маршала Рыбалко, 34. Согласно распоряжению, 12 самовольных построек необходимо демонтировать в срок до 5 августа. Сведений о владельцах этих объектов в районной администрации нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2ГИС Фото: 2ГИС

На публичной кадастровой карте указанные 12 построек не зафиксированы. Территория между домами на ул. Александра Невского, 37, и Маршала Рыбалко, 34, свободная, рядом находится общедоступная парковка. По данным сервиса 2ГИС, речь может идти о кирпичных гаражах, находящихся среди деревьев возле этой парковки.