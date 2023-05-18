Перелеты в эконом-классе в Удмуртии подорожали на 3%

В столице Удмуртии в период с 11 по 15 мая зафиксировали изменение цен на ряд товаров. Так, по данным Удмуртстата, свежая белокочанная капуста стала дороже на 10,5%, репчатый лук — 5,1%, морковь — 4,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Вместе с тем помидоры свежие стали дешевле на 6,8%, картофель — 4,8, яйца куриные — 4,1%, творог — 3,7%. Крупа гречневая-ядрица подешевела на 3,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости на 2,5% подорожали хозяйственное мыло, пеленки для новорожденных — на 2,3%. Вместе с тем снизились цены на зубную щетку на 5,8%, зубную пасту — на 3,4%.

Кроме того, зарегистрировано повышение цен на 3% полет в салоне эконом-класса.