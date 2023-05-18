Власти ожидают рост турпотока на Алтай в летнем сезоне на 8-10%

В Алтайском крае ожидают, что в летнем сезоне 2023 года регион посетят 1,2 млн туристов. Это на 10% больше, чем годом ранее, сообщил журналистам в четверг начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«С учетом того роста приезжающих на отдых к нам, который мы наблюдаем с начала года – а это более 10% – мы оцениваем, что эта тенденция сохранится. Спрос на отдых в нашем регионе продолжает расти. Загрузка мест размещения превышает параметры прошлого года, но, тем не менее, возможность забронировать отдых еще остается»,– сказал он. Господин Дешевых напомнил, что летом 2022 года регион посетили 1,1 млн туристов. На этот сезон, по его словам, приходится примерно половина всего турпотока в регионе за год.

Летний турпоток в Республику Алтай, по прогнозу министерства туризма региона, вырастет в 2023 году на 8%. Годом ранее регион в летнем сезоне посетили 1,5 млн человек, сообщила заместитель министра туризма Республики Алтай Сынару Кулакова.

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Дарья Решетникова