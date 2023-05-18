В Апшеронске при разработке проекта рекультивации полигона ТКО похитили 5 млн рублей

В Апшеронске подрядчика подозревают в хищении 5 млн руб. при разработке проекта рекультивации земельного участка, на котором расположен полигон ТКО. В связи с этим было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

На территории Апшеронска есть недействующий полигон твердых коммунальных отходов, требующий проведения рекультивации земельного участка. Мэрия заключила муниципальный контракт на проведение работ по разработке проекта его рекультивации.

Однако при проверке прокуратура установила, что подрядчик допустил ряд грубых нарушений, из-за которых проект является неисполнимым, а представленные материалы сфальсифицированными. В итоге подрядчик похитил из бюджета города 5 млн руб.

Материалы проверки были направлены в территориальный отдел полиции. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Татьяна Ручкина

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