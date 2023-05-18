СО РАН ведет работу по актуализации плана своего комплексного развития

Основной задачей Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) на 2023 год является актуализация распоряжения правительства России о плане комплексного развития отделения. Об этом заявил председатель СО РАН Валентин Пармон в ходе общего собрания отделения.

Собрание начало свою работу 18 мая в новосибирском Академгородке. На нем господин Пармон выступил с докладом, посвященном итогам работы отделения в 2022 году и планам на 2023-й.

План комплексного развития СО РАН с учетом приоритетов и долгосрочных планов развития Сибирского федерального округа был утвержден распоряжением правительства от 1 декабря 2018 года. Он рассчитан до 2024 года. Кроме того, по словам руководителя СО РАН, предстоит актуализировать программу «Академгородок 2.0» по развитию Новосибирского научного центра отделения.

Другой основной задачей Валентин Пармон назвал восстановление «реальных рычагов управления научными исследованиями в институтах СО РАН». В том числе, в СО РАН рассчитывают на восстановление функций «необдуманно упраздненного Сибирского теруправления Минобрнауки». Это территориальное управление было ликвидировано в 2021 году.

Общее собрание СО РАН завершит работу 19 мая.

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Валерий Лавский