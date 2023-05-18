В Петербурге ночью тушили пожар с повышенным номером

В Петербурге ночью пожарные тушили возгорание Красногвардейском районе, сообщили утром 18 мая в пресс-службе МЧС по Петербургу. Из-за дыма было полностью перекрыто движение на проспекте Энергетиков.

Сообщение о пожаре на улице Магнитогорской, д. 51 поступило в 3:41. Загорелся участок 15 на 30 м в комплексе четырех зданий размером 60 на 80 м. В 4:19 был подан дополнительный номер 1-БИС.

Пожар был локализован в 7:53. К его ликвидации привлекалось 7 единиц техники и 32 человека личного состава от МЧС. Данных о пострадавших в ведомство не поступало.

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