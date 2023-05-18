Здание бывшего ликероводочного завода, являющегося объектом культурного наследия, сдают на Алтае за 1 рубль

Власти Алтайского края сдают в аренду главный корпус ликероводочного завода в Змеиногорске, являющийся объектом культурного наследия регионального значения. Будущему инвестору предложено за символичную оплату в 1 руб. арендовать, восстановить и реконструировать здание. Договор аренды заключается на 49 лет.

Здание построено в 1901-1902 годах, его площадь более 1,8 тыс. кв. м. Площадь земельного участка, на котором находится завод составляет чуть более 25,5 тыс. кв. м., права на него арендатор может оформить в течение 30 дней с даты подписания договора аренды.

Согласно документации Росимущества, арендатор обязуется обеспечить проведение работ по сохранению объекта в полном объеме в срок, установленный органом охраны, но не превышающий семи лет с момента заключения договора. При возврате здания собственнику в состоянии худшем, чем состояние, в котором он был передан арендатору, предполагаются штрафные санкции и компенсация ущерба.

Заявки от участников принимают до 13 июня, 15 июня организаторы подведут итоги.

Согласно документам торгов, техническое состояние здания является неудовлетворительным. С 2012 года объект не эксплуатируется.

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Лолита Белова