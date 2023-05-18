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обновлено 08:35

Директор новосибирской компании пыталась вывезти незаконно за рубеж 6 млн рублей

Руководитель новосибирской компании стала фигурантом дела о контрабанде наличных денежных средств, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В марте 2022 года при прохождении таможенного контроля в аэропорту Толмачево предпринимательница попыталась незаконно перевезти за рубеж без декларирования 6 млн руб. наличными и 382 тыс. тенге Республики Казахстан. Эта сумма в пять раз превышает разрешенную к вывозу из страны без уведомления таможенных органов, отмечает надзорное ведомство.

Женщине назначен штраф в размере 466 тыс. руб., денежные средства, которые она пыталась вывезти конфискованы в доход государства.

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Оксана Павлова

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