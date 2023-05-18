Краснокамский бумкомбинат в четыре раза нарастил выручку и прибыль

Краснокамское ООО «Кама», управляющее активами Камского целлюлозно-бумажного комбината, раскрыло информацию о финансовых результатах за 2022 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия составила 25,5 млрд руб., чистая прибыль — 5,9 млрд руб. Предыдущий год «Кама» завершила с выручкой 5,9 млрд руб. и прибылью 1,6 млрд руб.

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В пресс-службе «Камы» рост финансовых показателей объяснили «объективной ситуацией на рынке». «Мы выпустили востребованный на рынке продукт, который доступен и наличие и поставка которого не зависят от внешних факторов»,— сообщили в компании.

Компания «Кама» является первым в России производителем мелованной бумаги, а в апреле 2021 года запустила первое в РФ производство мелованного упаковочного картона. В этом году у предприятия появился новый инвестор — банк «Открытие», владевший «Камой» с 2018 года, который продал ее инвесткомпании Augment Investments Limited, подконтрольной совладельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину.