Подмосковная компания построит в Аргаяше поликлинику за 502 млн рублей

В Челябинской области определили победителя аукциона на строительство поликлиники Аргаяшской районной больницы. Им стал единственный участник – ООО «Хатман групп» (Московская область). Контракт с победителем заключат по начальной цене 502,8 млн руб. Информация опубликована на портале госзакупок.

Заказчиком закупки является подведомственное министерству строительств и инфраструктуры региона ОГКУ «Челябоблинвестстрой». Подрядчику предстоит выполнить полный комплекс работ – от разработки проекта и проведения инженерных изысканий до возведения здания и поставки оборудования. Согласно техническому заданию, трехэтажную поликлинику построят рядом с больницей на улице Ленина в Аргаяше. Она рассчитана на 525 посещений в сутки и обслуживание 37,5 тыс. взрослых жителей района. В поликлинике разместят кабинеты терапевтов и узких специалистов, УЗИ, ЭКГ, мамографии, компьютерной томографии, лучевой диагностики, рентген-кабинет. Также предусмотрены стоматология, гинекология, дневной стационар, клиническая и биохимическая лаборатории. Срок строительства – до конца 2025 года.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Хартман групп» было зарегистрировано в 2013 году в Химках. Гендиректором и владельцем 100% уставного капитала является Анна Хиле. В этом году компания уже получила два контракта на строительство социальных объектов в Челябинской области: нового корпуса Карталинской городской больницы и физкультурно-оздоровительного комплекса в Катав-Ивановске стоимостью почти 630 млн и 505 млн руб. соответственно.

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