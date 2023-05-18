Удмуртия лидировала в ПФО по количеству введенных квадратных метров жилья на население

В первом квартале 2023 года Удмуртия оказалась лидером в ПФО по количеству введенных квадратных метров на 1 тыс. человек населения — 351 кв. м. По данным Удмуртстата, в регионе ввели в строй 2373 действующих здания жилого и нежилого назначения. Их общая площадь составила 676 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Индивидуальные застройщики ввели 265 тыс. кв. м жилых домов — 52% от общего объема. Однако показатель сократился на 7,8% в сравнении с соответствующим периодом 2022 года.

Кроме того, приняты 25 нефтяных скважин эксплуатационного бурения.