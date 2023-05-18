В Перми возле предприятия «Пермалко» обустроят пешеходную улицу

В Дзержинском районе Перми, между предприятием «Пермалко» и строящимся гостиничным комплексом на ул. Окулова, 14, появится пешеходная улица. Такая информация указана в проекте планировки территории, ограниченной зданием на ул. Окулова, 73, ул. Окулова и участком по ул. Окулова, 14. С 5 по 16 мая проект проходил общественные обсуждения. Разработкой документации занималось ООО «Геомер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Материалы к общественным обсуждениям проекта планировки территории Фото: Материалы к общественным обсуждениям проекта планировки территории

В краевом минимуществе пояснили, что пешеходная улица, проходящая между промышленным предприятием и гостиничным комплексом на ул. Окулова, 14, будет иметь ширину до 7 м. Протяженность этой улицы составит 73 м. «Размещение иных объектов капитального строительства, кроме улично-дорожной сети, не планируется»,— добавили в министерстве.

По данным «Ъ-Прикамье», прокладка пешеходной улицы согласована с компаниями «Пермалко» и «Аквавита» — застройщиком гостиничного комплекса на месте ДК «Телта».