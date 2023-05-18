Глава Удмуртии рассказал о дате открытия центра «Адели» на встрече с вице-премьером России Татьяной Голиковой

Капитально отремонтированный филиал реабилитационного центра для детей и подростков «Адели» в Глазове планируют открыть в начале 2024 года. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалова в рамках встречи с вице-премьером России Татьяной Голиковой, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Ежегодно центр принимает на реабилитацию порядка 800 детей с ограниченными возможностями здоровья. «Важно оборудовать для них максимально комфортное пространство, отвечающее всем современным требованиям доступной среды»,— отметил господин Бречалов.

Глава региона также рассказал о реализации национальных проектов, выполнение которых идет согласно графикам. Кроме того, в рамках рабочей встречи состоялось обсуждение открытие фонда «Защитники Отечества» и строительствао социальных объектов в республике.

Напомним, положительная виза на подготовку документов по реконструкции филиала центра в Глазове была получена в ходе рабочей поездки в Удмуртию председателя правительства России Михаила Мишустина в июле 2022 года. Властям региона было поручено определить источники финансирования реконструкции филиала. Позднее стало известно, что на проведение работ из бюджета республики направят 61 млн руб., еще 261 млн руб. предусмотрен из федеральных средств.