В Краснодаре начали косить амброзию и сорняки

В Краснодаре начался покос амброзии и других сорняков. От них освободили уже более 1,5 тыс. га земли. В первую очередь от них избавляются в скверах, парках, у соцобъектов и магазинов, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Бороться с сорняками всегда начинаем заранее, не дожидаясь периода его цветения. Уже активизирована работа по уничтожению амброзии. Рабочие группы еженедельно проводят рейды по выявлению зарослей сорняков, проводят разъяснительные беседы с нарушителями фитосанитарного состояния»,— отметил замглавы Краснодара Максим Онищенко.

Амброзию ежегодно косят ТОСы и ТСЖ, образовательные учреждения, строительные организации, а также предприятия промышленности, транспорта, сельского хозяйства, торговли и бытового обслуживания населения. На особый контроль руководители сельскохозяйственных предприятий взяли уничтожение амброзии в полях севооборотов, обочинах дорог, вокруг жилых поселков, производственных участков и животноводческих ферм.

Жители частного сектора должны самостоятельно избавляться от амброзии до периода ее цветения. В противном случае собственников участков начнут уведомлять о необходимости покоса амброзии.

Татьяна Ручкина

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