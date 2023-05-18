Муниципалитеты Прикамья получат краевые субсидии на развитие причальной инфраструктуры

Муниципалитеты Пермского края смогут получить из бюджета региона субсидию на создание причальной инфраструктуры для малых и круизных пассажирских судов. Об этом на заседании краевого правительства 17 мая сообщила министр по туризму Прикамья Юлия Ветошкина. Максимальный размер субсидии — 34,2 млн руб. На эти средства муниципалитет может установить модульный или стационарный причал либо приобрести дебаркадер — плавучую пристань. При этом софинансирование проекта из местного бюджета должно составлять не менее 10%. Муниципалитеты могут также привлекать средства из внебюджетных источников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Субсидии будут предоставляться по результатам отбора. «Мерой поддержки могут воспользоваться муниципалитеты, которые стоят на Каме и интересны для туристического потока. Тип причальной инфраструктуры муниципальное образование определяет самостоятельно»,— рассказала госпожа Ветошкина.

В 2022 году на территорию Пермского края было осуществлено 175 судозаходов. В этом году, по данным ФБУ «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей», их ожидается на 20% больше. Прогнозируется, что поток туристов составит более 35 тыс. человек.