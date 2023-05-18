В Металлургическом районе Челябинска отключат горячую воду на пять дней

Жители Металлургического района Челябинска на пять дней останутся без горячей воды. С 22 по 26 мая пройдут испытания участков магистральных сетей на тепловые потери, сообщает пресс-служба мэрии.

Горячее водоснабжение отключат в более чем 160 жилых и административных домах, 15 детских садах, 13 учебных заведениях и пяти учреждениях здравоохранения. Полный список зданий опубликован на сайте администрации города.

Испытания проводит муниципальное предприятие «Челябинские коммунальные тепловые сети». Сотрудники МУП оценят состояние изоляции трубопроводов, а также качество услуги теплоснабжения, предоставляемой жителям района.

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