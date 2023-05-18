Сотрудник ДПС в Уфе подозревается в вымогательстве взятки

Следственный отдел по Советскому району Уфы возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего инспектора ДПС и его 26-летнего сообщника. В зависимости от роли и степени участия они подозреваются в вымогательстве взятки и пособничестве в ее получении (п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 5 ст. 33), а также в превышении должностных полномочий и пособничестве в его совершении (ч. 3 ст. 286, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в пресс-служба республиканских СКР и МВД.

Их имена не раскрываются в целях дальнейшего расследования их деятельности

По версии следствия, подозреваемые разработали план с целью вымогательства взятки. 5 мая инспектор ГИБДД подъехал к припаркованному автомобилю, где находились двое граждан, и не имея законных оснований, досмотрел транспортное средство. В ходе досмотра он подкинул в салон пустой сверток под видом наркотика, после чего, якобы обнаружив его, пригласил сообщника, который представился сотрудником наркоконтроля. Злоумышленники надели на владельца автомобиля наручники и потребовали от мужчин взятку в размере 1 млн руб. за не привлечение их к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Потерпевшие согласились, передали подозреваемым 300 тыс. руб. и наручные часы стоимостью 670 тыс. руб. Однако, впоследствии, заподозрив обман, обратились в правоохранительные органы.

Сотрудник ДПС, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, предложил все вернуть. После возврата денег и часов подозреваемые были задержаны сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по Башкирии и доставлены в Следственный комитет.

Руководство республиканского МВД назначило проведение служебной проверки. При подтверждении вины сотрудника ДПС он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Влада Шипилова

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