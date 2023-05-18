Алтайская компания подала на банкротство новосибирского агрокомбината «Сады гиганта»

В арбитражный суд Новосибирской области алтайской компанией «Комбинат Алтайтара» подано заявление о признании банкротом ООО «Сады гиганта». Сумма задолженности, указанная в карточке дела –1,8 млн руб. Дата рассмотрения заявления пока не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сады гиганта» – крупный новосибирский агрокомплекс, производящий картофель, тепличные огурцы, помидоры, салаты. По данным «СПАРК-Интерфакс», основным владельцем (75%) является ООО «Гигант плюс» предпринимателя Александра Манцурова, еще 25% – у директора «Садов гиганта» Елены Полупановой. Выручка в 2022 году составила 774,5 млн руб. (840,7 млн руб. в 2021 году), чистая прибыль – 1 млн руб. (5,5 млн руб. в 2021 году).

В 2019 году компания ввела в эксплуатацию третью очередь агрокомплекса мощностью 5,6 тыс. т овощей в год. Общая площадь комплекса, как тогда сообщалось, составила 11 га. На сайте компании уточняется, что инвестиции в третью очередь составили 824 млн руб.

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Оксана Павлова