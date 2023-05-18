Топ-менеджер пермской автомобильной компании стала вице-президентом российской ассоциации дилеров

Генеральный директор пермской автомобильной компании VERRA Анна Бояршинова избрана членом управляющего совета и вице-президентом ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Как сообщили в пресс-службе VERRA, такое решение было принято на недавнем общем собрании членов ассоциации. На новом посту госпожа Бояршинова планирует участвовать в рабочей группе по взаимодействию с производителями, а также активно развивать региональные советы ассоциации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Verra Фото: Verra

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» создана в 1994 году, является крупнейшим профессиональным объединением официальных дилеров России. В РОАД входят более 1,3 тыс. столичных и региональных дилерских компаний, на долю которых приходится более 70% продаж новых автомобилей в РФ. Основные цели ассоциации: защита инвестиций официальных дилеров, представление их интересов на государственном уровне, формирование консолидированной позиции по вопросам регулирующей базы сектора экономики, взаимодействие с автопроизводителями, обмен опытом и информацией внутри дилерского сообщества в целях повышения эффективности дилерского бизнеса.

VERRA является официальным дилером Toyota, Lexus, Porsche, Exeed, Geely, Skywell и «Москвич» в Пермском крае. Участником РОАД является с 2016 года.