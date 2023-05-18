Водитель «Гелендвагена» спровоцировал массового ДТП в центре Краснодара

Массовая авария с участием четырех автомобилей произошла вечером 17 мая в центре Краснодара. По предварительным данным пресс-службы Госавтоинспекции Кубани, ДТП спровоцировал водитель Mercedes Gelandewagen, проехав на красный сигнал светофора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

Согласно сводке ГИБДД, водитель люксового внедорожника двигался со стороны улицы Ломоносова в сторону улицы Красной. На перекрестке с улицей Костылева он проехал на красный свет и столкнулся с Hyundai. После удара Mercedes Gelandewagen опрокинулся и зацепил еще два автомобиля, которые стояли в пробке на встречной полосе.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. По факту аварии правоохранители организовали проверку.

Татьяна Ручкина

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