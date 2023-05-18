Два года колонии назначил суд экс-главе новосибирского оборонного завода по делу о хищении

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего гендиректора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» Рустама Исмайлова. Как рассказали в суде, по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) бывшему топ-менеджеру оборонного предприятия назначили два года колонии общего режима. От наказания по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) Рустам Исмайлова освободили с формулировкой «в связи с изменением обстановки».

Сам судебный процесс проходил в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат тайну в области обороны, пояснили в суде.

Отметим, что в этом же суде слушается еще одно уголовное дело в отношении Рустам Исмайлова.

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Илья Николаев