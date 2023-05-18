На наградные комплекты потратят до 3 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» заключило контракт на поставку наградных комплектов с ООО «Петербургский геральдический завод», сообщается на сайте госзакупок. Компания была единственным участником аукциона и предложила исполнить контракт по начальной цене — за 3,9 млн руб. Его профинансирует бюджет республики.

Комплекты необходимо поставлять с момента заключения государственного контракта по 15 декабря, по заявкам заказчика, в течение 15 дней с момента утверждения сигнального экземпляра наградного комплекта. В каждом из десяти видов наградных комплектов есть орден, медаль или нагрудный знак, а также футляр, защитная упаковка и паспорт изделия либо удостоверение с данными награжденного.

Дороже всего обойдутся комплекты с орденами «Григорий Аксаков» (20,45 тыс. руб.), «Генерал М. Шаймуратов» (19,89 тыс. руб.), «Салават Юлаев» (17,34 тыс. руб.) и «Дружба народов» (16,8 тыс. руб.). Они изготовлены из серебра, а футляры к ним — из древесно-волокнистой плиты. Медаль «За трудовую доблесть» стоимостью 4,14 тыс. руб. выполнена из нейзильбера, а остальные медали, наградные и нагрудные знаки — из латуни, футляры к ним — из пластмассы, покрытой флоком. Нагрудный знак «Доброволец волонтер» обойдется в 2,91 тыс. руб. Дешевле всего будет стоить нагрудный знак «За борьбу с COVID-19» (904 руб.).

В августе 2022 года контракт на поставку наградных комплектов за 14,05 млн руб. был заключен с физлицом Владиславом Аксеновым.

ООО «Петербургский геральдический завод» зарегистрировано в марте 2016 года. Владельцем является Владислав Аксенов. В 2022 году выручка компании составила 36,8 млн руб., чистая прибыль — 15,7 млн руб.

Майя Иванова

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